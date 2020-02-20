Феттель — о новинке «Мерседеса»: это называется руль, а не тяни-толкай

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился мыслями о новинке «Мерседеса». Немецкая команда в ходе тестов Формулы-1 использовала обновлённую систему управления, которая вызвала большой ажиотаж. Феттель не считает, что она станет «билетом к победе», и не уверен, что все команды попробуют внедрить нечто подобное.

«Полагаю, тот факт, что они используют такую систему, означает то, что она легальна. Но всё же это называется руль, а не тяни-толкай. Не знаю, сработает ли эта новинка. Думаю, пилотам будет адаптироваться непросто. Посмотрим. Конечно, для нас всех это новинка.

Повлияет ли эта система на расклад сил? Многое будет зависеть от машины в целом. Возможно, я немного недооцениваю такое рулевое управление, но не думаю, что это ключ к победе. Для построения конкурентоспособной машины необходимо не только это. Но, конечно, это что-то новое. Посмотрим, подхватят ли эту идею все остальные», — приводит слова Феттеля GPFans.