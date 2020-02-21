Квят: всё ещё пытаемся раскрыть потенциал болида

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями от работы в третий день первой серии официальных тестов Формулы-1, отметив, что команда по-прежнему работает над тем, чтобы раскрыть потенциал нового болида.

«Сегодня поработал только полдня, но это было продуктивно, мы выжали всё что могли. Провели много высококачественных тестов и попытались покрыть как можно большую дистанцию. Теперь нам предстоит всё проанализировать и подготовиться к следующей неделе тестов.

Первые впечатления от машины таковы, будто мы прибавили по сравнению с минувшим сезоном. Сложно сказать насколько, но мы всё ещё пытаемся раскрыть потенциал болида. Это касается и длинных серий, и коротких", — приводит слова Квята пресс-служба команды.