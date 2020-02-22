Туррини: первый пакет аэродинамики на машине «Феррари» не работает

Итальянский журналист Лео Туррини, регулярно публикующий информацию со ссылкой на собственные источники в «Феррари», сообщил о проблеме с аэродинамическим пакетом на болиде итальянской команды.



«Думаю, вы читали заявление Маттиа Бинотто. Тут нечего добавить. Мне нравится, когда люди говорят правду. Первый пакет аэродинамики на машине «Феррари» не работает. Проблемы образца прошлого года не решены. Болид страдает от недостаточной поворачиваемости, а по скорости на круге уступает «Мерседесу» и «Ред Булл». Таковы реалии. На вторые тесты «Феррари» привезёт новый пакет и будет пытаться исправить положение», — написал Лео Туррини в своём блоге.



По итогам третьего дня тестов Себастьян Феттель проехал 100 кругов и остался на 13-й строчке в таблице. В первой половине дня на болиде Феттеля отказал двигатель.