У Квята новый инженер по данным

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о небольших изменениях в своей команде. По словам россиянина, с ним работает новый инженер по данным.

«У меня новый перформанс-инженер, Александр Илиопулос. Он отлично справляется, мы сработались. Раньше он уже был в команде», — приводит слова Квята F1News.

В минувшем сезоне Квят сотрудничал с Беном Митчеллом, который по завершении 2019 года покинул команду.

Также Квят рассказал о своих ощущениях от нового мотора «Хонды».

«Мотористы собрали много полезной информации, и я надеюсь, что в следующие дни мы сможем больше раскрыть потенциал силовой установки. Мне сложно физически почувствовать какие-то изменения. Гонщику важно, чтобы силовая установка эффективно работала на выходе из поворотов, и с этим у нас всё в порядке», — завершил россиянин.