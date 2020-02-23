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Шубин: за каждый день гонки в Катаре в бороде появляется как минимум десять седых волос

Шубин: за каждый день гонки в Катаре в бороде появляется как минимум десять седых волос
Авто / Дакар 2020 0

Корреспондент «Чемпионата» и один из авторов YouTube-канала Maxi&Ameli Светлана Амеличкина перед ралли-рейдом Qatar Cross-Сountry Rally 2020 собрала у читателей вопросы к российским участникам гонки. У российского штурмана Кирилла Шубина поинтересовались, почему ему не нравится гонка в Катаре и есть ли в этом ралли хоть что-то, что он любит.

«Катарскую гонку штурманы очень-очень сильно не любят. Я её лично не люблю за то, что за каждый день этой гонки у меня в бороде появляется как минимум десять седых волос из-за наисложнейшей навигации. Нравится мне эта гонка тем, что она всего лишь раз в году», — заявил Шубин.

Посмотреть все ответы российских гонщиков (в частности, Фёдора Воробьёва, Бориса Гадасина и Алексея Шмотьева) можно в видеоролике.

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