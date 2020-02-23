Ньюи: новый технический регламент приближает Формулу-1 к превращению в GP1

Глава конструкторского отдела «Ред Булл» Эдриан Ньюи дал понять, что недоволен новым техническим регламентом Формулы-1, который вступит в силу с 2021 года. По его словам, предложенный документ не соответствует реалиям Ф-1.
«Во многих отношениях жду изменений в регламенте, ведь это даст понять много новых вещей. Но что мне не нравится в целом, так это что у нас появится ещё больше ограничений. Регламент 2009 года не предполагал столько запретов, и это было здорово. Но теперь новые правила будут сильно ограничивать команды. Это вызывает большое сожаление. Это приближает Формулу-1 к превращению в GP1. Так быть не должно», — приводит слова Ньюи Grandprix247.
Ранее Ньюи возмутился, что в ФИА приняли решение запретить спорную новинку «Мерседеса» лишь с 2021 года.
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