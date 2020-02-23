В «Мерседесе» сомневаются в проблемах «Феррари»

Команда «Феррари» ещё не раскрыла свой потенциал на тестах, уверены стратеги «Мерседеса».
«Сейчас можно говорить, что одна команда не уступает другой, но пока неизвестно, может ли она ехать ещё быстрее. И если могла, то насколько. Нельзя исключать и то, что на вторые тесты „Ред Булл“ привезёт множество технических новинок.
Непонятно и то, почему в баках „Феррари“ на этих тестах было меньше топлива, чем у „Хааса“ и „Альфа Ромео“, которые используют такие же силовые установки», — говорится в сообщении стратегов «Мерседеса» на официальном сайте команды.
По итогам первой серии тестов лучшее время осталось за гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом. «Феррари» хороших результатов не показывала, а на болиде Себастьяна Феттеля в третий день тестов возникли проблемы из-за утечки масла.
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