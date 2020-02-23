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В «Мерседесе» сомневаются в проблемах «Феррари»

В «Мерседесе» сомневаются в проблемах «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Команда «Феррари» ещё не раскрыла свой потенциал на тестах, уверены стратеги «Мерседеса».

«Сейчас можно говорить, что одна команда не уступает другой, но пока неизвестно, может ли она ехать ещё быстрее. И если могла, то насколько. Нельзя исключать и то, что на вторые тесты „Ред Булл“ привезёт множество технических новинок.

Непонятно и то, почему в баках „Феррари“ на этих тестах было меньше топлива, чем у „Хааса“ и „Альфа Ромео“, которые используют такие же силовые установки», — говорится в сообщении стратегов «Мерседеса» на официальном сайте команды.

По итогам первой серии тестов лучшее время осталось за гонщиком «Мерседеса» Валттери Боттасом. «Феррари» хороших результатов не показывала, а на болиде Себастьяна Феттеля в третий день тестов возникли проблемы из-за утечки масла.

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