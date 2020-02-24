В «Рено» не будут серьёзно обновлять двигатель в 2020 году

Главный моторист «Рено» Реми Таффен заявил, что французская команда не будет часто обновлять свой двигатель в ходе сезона-2020.



«Двигатель на сезон-2020 является эволюцией всей работы, которую мы проделали в прошлом сезоне. В течение предстоящего сезона будет не так много эволюций, потому что мы хотим сосредоточиться на силовом агрегате на сезон-2021. Вторая спецификация нового двигателя будет представлена в течение предстоящего сезона», — приводит слова Реми Таффена GrandPX.



Напомним, по сравнению с минувшим годом состав «Рено» изменился. Боевыми пилотами будут Даниэль Риккардо, который продолжит выступления за коллектив, и Эстебан Окон, сменивший в коллективе Нико Хюлькенберга. В минувшем сезоне «Рено» занял пятое место в Кубке конструкторов, при этом в личном зачёте Риккардо занял 9-е место, а Хюлькенберг стал 14-м.