Уэббер предрёк очередной сезон доминирования Хэмилтона

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер предположил, что и в сезоне-2020 титулы достанутся «Мерседесу» и его гонщику Льюису Хэмилтону.

«Мерседес» доминирует в Формуле-1 с 2014 года, когда в чемпионат вернулись турбомоторы, а последнее поражение Хэмилтона в личном зачёте датировано 2016 годом, когда он уступил напарнику Нико Росбергу.

«Думаю, соперникам будет сложно сражаться с «Мерседесом» и с Льюисом. У них невероятно надёжный мотор, а «Феррари» проявляла признаки слабости в этой сфере», — цитирует Уэббера Sydney Morning Herald.

Австралиец добавил, что другой гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас вряд ли справится с Хэмилтоном.

«Ничего не имею против Валттери, но Хэмилтон — один из величайших спортсменов за последние 70 лет. Он является головной болью для соперников. Не знаю, кто мог бы чувствовать себя комфортно рядом с ним», — сказал он.

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