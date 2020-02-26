Леклер: машина «Феррари» прибавила в поворотах. Такой была цель на этот год

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от первого дня второй серии официальных тестов Формулы-1, отметив прогресс машины на поворотах.

«Сектор три — самый техничный, там больше всего поворотов. Вполне уверен, что мы там прибавили и я могу быстрее проходить повороты. Это хорошо. Такой была цель на этот год. И в этом плане мы в порядке. Думаю, главная сильная сторона машины Ф-1 — это скорость на поворотах. Но нам ещё нужно поработать над балансом машины, чтобы он был более стабильным от входа в поворот до выхода из него. Однако это нормально для тестов.



Нужно подождать квалификации в Мельбурне, когда все окажутся с одним уровнем топлива и будут стараться выжать из машин максимум. Тогда мы получим данные обо всех в паддоке и будет ясно, где мы проигрываем. Точно не знаю, где мы сейчас. Концентрируемся на себе. В прошлом году думал, что более-менее понял, где мы, но на первой гонке оказалось, что это не так. Так что мы упорно работаем. С другой стороны, мы видим, что чуть отстаём от „Мерседеса“ и „Ред Булл“. Так что стараемся работать по максимуму, а там посмотрим, где в итоге окажемся», — приводит слова Леклера RaceFans.