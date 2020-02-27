Феттель: с момента моего прихода в «Феррари» мы сильно прибавили
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель считает, что с момента его прихода в «Скудерию» команда прибавила во многих аспектах.
«С момента моего прихода в команду мы сделали большой шаг вперёд во многих аспектах. Конечно, правила изменились, но, думаю, мы прибавили.
К примеру, на старте 2017 года у нас была самая быстрая и конкурентоспособная машина, и это говорит о том, какую роль играют наши инженеры. В 2018 году у нас тоже был хороший сезон. В минувшем году у нас были свои сильные стороны. Наша машина хорошо работала на некоторых типах трасс. Но нам не удавалось собирать всё воедино", — приводит слова немецкого пилота GPToday.
Напомним, минувший сезон «Феррари» завершил на втором месте в зачёте Кубка конструкторов.
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