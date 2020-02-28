На машине «Мерседеса» заменили мотор после проблем у Хэмилтона на тестах
«Мерседес» поставил на машину Льюиса Хэмилтона другой двигатель, после того как вчера, 27 февраля, гонщик остановился на трассе в ходе препоследнего дня официальных предсезонных испытаний Формулы-1 в Барселоне, сообщает Motorsport.
Из-за отказа двигателя Хэмилтон не смог выполнить намеченную программу, и мотор отправили на базу в Бриксворт, чтобы понять, по какой причине возникли аномальные значения давления масла, вызвавшие отказ.
Сегодня, 28 февраля, на машину «Мерседеса» поставили мотор, который отказал у Валттери Боттаса в ходе первой серии тестов на минувшей неделе. Инженерам удалось починить эту силовую установку.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию последнего дня тестов Формулы-1.
В «Уильямсе» пожаловались, что теряют время на тестах из-за моторов «Мерседеса»
Читайте также
- 28 февраля 2020
-
13:08
-
12:40
-
12:00
-
11:21
-
10:10
-
09:01
-
09:00
-
01:16
- 27 февраля 2020
-
23:35
-
22:39
-
22:22
-
21:38
-
20:55
-
20:02
-
19:26
-
18:16
-
17:13
-
16:00
-
15:01
-
14:07
-
13:27
-
12:31
-
11:01
-
10:12
-
09:01
-
09:00
-
01:03
-
00:52
- 26 февраля 2020
-
23:53
-
23:42
-
23:35
-
23:03
-
22:31
-
21:32
-
21:22
Партнерский контент