На машине «Мерседеса» заменили мотор после проблем у Хэмилтона на тестах

«Мерседес» поставил на машину Льюиса Хэмилтона другой двигатель, после того как вчера, 27 февраля, гонщик остановился на трассе в ходе препоследнего дня официальных предсезонных испытаний Формулы-1 в Барселоне, сообщает Motorsport.

Из-за отказа двигателя Хэмилтон не смог выполнить намеченную программу, и мотор отправили на базу в Бриксворт, чтобы понять, по какой причине возникли аномальные значения давления масла, вызвавшие отказ.

Сегодня, 28 февраля, на машину «Мерседеса» поставили мотор, который отказал у Валттери Боттаса в ходе первой серии тестов на минувшей неделе. Инженерам удалось починить эту силовую установку.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию последнего дня тестов Формулы-1.