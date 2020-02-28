Гонщика Формулы-2 не выпустили из отеля на тесты из-за вспышки коронавируса

Датский гонщик Кристиан Лундгор, который входит в молодёжную программу «Рено», вынужден пропустить официальные предсезонные тесты Формулы-2 в Бахрейне. Спортсмену не разрешили выехать из отеля на испанском острове Тенерифе из-за вспышки коронавируса, сказано в сообщении в «твиттере» F1 Feeder Series.

В «Рено» выпустили официальное заявление, в котором прокомментировали ситуацию.

«Кристиана обследовали медики, он здоров. Никаких симптомов коронавируса нет.

Власти приказали, чтобы все гости отеля оставались на карантине в течение двух недель», — сказано в заявлении.

Напомним, ранее из-за коронавируса в Формуле-1 перенесли Гран-при Китая на неопределённую дату. Также под угрозой находится проведение Гран-при Вьетнама, который должен пройти с 3 по 5 апреля.