Феттель назвал «Мерседес» главным претендентом на победу на Гран-при Австралии

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель не считает, что его команда будет фаворитом на Гран-при Австралии, который в период с 13 по 15 марта по традиции откроет очередной сезон Формулы-1.
Сегодня, 28 февраля, проходит последний день официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. В настоящий момент лучший результат по итогам всех дней принадлежит Валттери Боттасу из «Мерседеса», показанный в ходе первой серии испытаний на минувшей неделе.
Феттеля спросили, кто главный фаворит в борьбе за победу в Австралии.
«Надеюсь, это будем мы. Но пока рано говорить. Хотя сейчас можно сказать, что «Мерседес». Картина для нас выглядит не слишком обнадёживающе», — цитирует гонщика Planet F1.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию последнего дня тестов Формулы-1.
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