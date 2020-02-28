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Феттель назвал «Мерседес» главным претендентом на победу на Гран-при Австралии

Феттель назвал «Мерседес» главным претендентом на победу на Гран-при Австралии
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель не считает, что его команда будет фаворитом на Гран-при Австралии, который в период с 13 по 15 марта по традиции откроет очередной сезон Формулы-1.

Сегодня, 28 февраля, проходит последний день официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. В настоящий момент лучший результат по итогам всех дней принадлежит Валттери Боттасу из «Мерседеса», показанный в ходе первой серии испытаний на минувшей неделе.

Феттеля спросили, кто главный фаворит в борьбе за победу в Австралии.

«Надеюсь, это будем мы. Но пока рано говорить. Хотя сейчас можно сказать, что «Мерседес». Картина для нас выглядит не слишком обнадёживающе», — цитирует гонщика Planet F1.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию последнего дня тестов Формулы-1.

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