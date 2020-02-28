В «Феррари» отреагировали на проблемы Хэмилтона на тестах

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал события пятого дня официальных предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне. Вчера, 27 февраля, протокол возглавил Себастьян Феттель (1.16,841), который, однако, более секунды уступил результату пилота «Мерседес» Валттери Боттаса (1.15,732), показанному в ходе первой серии тестов. Льюис Хэмилтон досрочно прекратил работу из-за проблем с мотором.

Бинотто спросили, можно ли сказать, что в «Феррари» нарочно скрывают истинную скорость машины.

«Нет. Мы понимаем, что делаем, и видим, есть ли у нас возможность прибавить.

Посмотрите на скорость в режиме моделирования гонки. Это правда, что у Хэмилтона были проблемы. Но его скорость на первом отрезке впечатляла. Значит ли это, что он намеренно скрывал темп? Нет», — цитирует Бинотто Grand Prix 247.

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