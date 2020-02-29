Расселл: болид «Уильямса по-прежнему самый медленный

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не питает серьёзных иллюзий относительно прогресса, сделанного командой в межсезонье. Невзирая на не самые плохие результаты в ходе официальных предсезонных зимних тестов, британец считает, что у коллектива по-прежнему самый медленный болид.
«Сомневаюсь, что наши позиции улучшились. У нас по-прежнему самый медленный болид, но мы определённо сократили отставание. Не думаю, что в Мельбурне мы будем бороться за выход во второй или третий сегмент квалификации. Конечно, наш прогресс очевиден, но мы держим наши ожидания под контролем. Надеюсь, нам будут представляться возможности в этом году.
Этот сезон может стать поворотным, но дорога к возвращению былых позиций длинна. Лучший тому пример «Макларен», но посмотрите, где они теперь», — приводит слова Расселла The Race.
- 1 марта 2020
-
00:37
- 29 февраля 2020
-
23:59
-
22:59
-
21:12
-
19:44
-
18:44
-
18:31
-
18:20
-
17:41
-
16:58
-
15:58
-
14:38
-
13:48
-
12:56
-
11:54
-
10:38
-
09:54
-
07:39
-
00:40
- 28 февраля 2020
-
23:42
-
22:30
-
21:39
-
21:35
-
20:58
-
20:24
-
20:03
-
19:49
-
19:38
-
18:41
-
17:24
-
16:02
-
15:24
-
15:01
-
14:21
-
13:08