Расселл: болид «Уильямса по-прежнему самый медленный

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не питает серьёзных иллюзий относительно прогресса, сделанного командой в межсезонье. Невзирая на не самые плохие результаты в ходе официальных предсезонных зимних тестов, британец считает, что у коллектива по-прежнему самый медленный болид.

«Сомневаюсь, что наши позиции улучшились. У нас по-прежнему самый медленный болид, но мы определённо сократили отставание. Не думаю, что в Мельбурне мы будем бороться за выход во второй или третий сегмент квалификации. Конечно, наш прогресс очевиден, но мы держим наши ожидания под контролем. Надеюсь, нам будут представляться возможности в этом году.

Этот сезон может стать поворотным, но дорога к возвращению былых позиций длинна. Лучший тому пример «Макларен», но посмотрите, где они теперь», — приводит слова Расселла The Race.