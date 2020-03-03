В «Хаасе» намекнули на уход из Формулы-1 в случае провала в 2020-м

Джин Хаас, владелец одноимённой команды Формулы-1, рассказал, что коллектив покинет чемпионат, если плохо выступит в сезоне-2020. В 2019 году американская команда заняла девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опередив лишь «Уильямс».

«Я жду, как начнётся сезон. Если мы проведём ещё один плохой сезон, то оставаться в чемпионате нам будет не так уж выгодно.

Мы проведём пятый сезон. Испытание таково: провести пять сезонов, посмотреть, что получилось, и решить затем, надо ли двигаться дальше.

Не стал бы сейчас утверждать, что мы уйдём. Надо всё оценить как следует. Но провести ещё пять сезонов — серьёзное обязательство», — приводит слова Хааса Motorsport.

Наилучшего результата «Хаас» добился в сезоне-2018, когда финишировал пятым в командном зачёте.