В «Хаасе» намекнули на уход из Формулы-1 в случае провала в 2020-м

Джин Хаас, владелец одноимённой команды Формулы-1, рассказал, что коллектив покинет чемпионат, если плохо выступит в сезоне-2020. В 2019 году американская команда заняла девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опередив лишь «Уильямс».
«Я жду, как начнётся сезон. Если мы проведём ещё один плохой сезон, то оставаться в чемпионате нам будет не так уж выгодно.
Мы проведём пятый сезон. Испытание таково: провести пять сезонов, посмотреть, что получилось, и решить затем, надо ли двигаться дальше.
Не стал бы сейчас утверждать, что мы уйдём. Надо всё оценить как следует. Но провести ещё пять сезонов — серьёзное обязательство», — приводит слова Хааса Motorsport.
Наилучшего результата «Хаас» добился в сезоне-2018, когда финишировал пятым в командном зачёте.
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