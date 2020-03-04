Организаторы «24 часов Ле-Мана» не исключают отмены гонки из-за эпидемии коронавируса
Президент ACO Пьер Фийон не исключает возможной отмены легендарного марафона «24 часа Ле-Мана» в 2020 году из-за эпидемии коронавируса.
«Мы организуем мероприятие международного масштаба и ответственно подходим к данному вопросу. Мы должны быть уверены, что безопасность зрителей, членов команд, участников, обслуживающего персонала, волонтёров, сотрудников экстренной и медицинской служб находится на должном уровне. До тех пор, пока мы можем обеспечить безопасное нахождение этих людей на трассе, гонка состоится. Но нам нужно быть готовыми и следовать инструкциям властей.
Я понимаю, что у многих есть вопросы, но эту ситуацию нельзя назвать штатной. Здоровье и безопасность людей — наш главный приоритет», — приводит слова Пьера Фийона Motor.es.
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