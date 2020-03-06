Команды отправили боссам Ф-1 более 30 вопросов по делу о моторах «Феррари»

Скандал вокруг сделки, заключённой «Феррари» и ФИА в вопросе легальности силовых установок «Скудерии» образца 2019 года, не утихает.
Ранее уже стало известно, что вслед за первым письмом в ФИА семь команд Формулы-1 отправили и второе послание. Как выяснилось, оно было адресовано не только ФИА и главе федерации Жану Тодту, но и боссу Формулы-1 Чейзу Кэри.
Участники чемпионата собрали более 30 вопросов и при этом полностью согласовали свои позиции. В частности в письме задаются вопросы о том, кто проводил расследование, завершившееся подписанием секретного соглашения, каковы были результаты следствия, чем вызвана секретность соглашения и возможно ли пересмотреть результаты сезона-2019.
У Чейза Кэри уточнили, возможно ли перераспределение призовых, а также поинтересовались его доверием к ФИА. «Мерседес», «Ред Булл», «Макларен», «Рено», «Альфа Таури», «Уильямс» и «Рейсинг Пойнт» дали боссам чемпионата семь дней на ответ, сообщает RaceFans.
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