Окон: «Мерседес» лучше «Рено» буквально во всём

Бывший пилот молодёжной программы «Мерседеса» и экс-резервист немецкой команды, а ныне гонщик «Рено» Эстебан Окон сравнил два коллектива. По его словам, «Мерседес» пока что превосходит французский коллектив во всех деталях.

«В Формуле-1 всё решают детали, и совершенно ясно, что «Мерседес» лучше «Рено» буквально во всём. И это понятно, в противном случае эта команда не смогла бы завоевать шесть титулов кряду. Как бы то ни было, теперь я защищаю цвета «Рено» и сделаю всё возможное, чтобы вернуть команду в лидеры.

Мы не должны питать иллюзии, следует нацеливаться на четвёртое место. Это выполнимая задача. Пока у нас нет скорости, чтобы бороться за место в топ-3. Мы упорно работаем, чтобы прогрессировать каждый день. Но в таком быстрорастущем чемпионате, как Формула-1, это сложно», — приводит слова француза GPblog.