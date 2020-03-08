Баттон: удивлюсь, если Хэмилтон покинет «Мерседес»

Чемпион мира Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон поделился мыслями о будущем шестикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. По словам британца, маловероятно, что его соотечественник покинет нынешнюю команду.

«Когда на счету пилота шесть титулов чемпиона мира, слухи будут всегда. Но я удивлюсь, если он покинет „Мерседес“. Он завоевал с командой пять титулов, „Мерседес“ ему даёт машину, с которой можно побеждать. Ему будет тяжело уйти.

Не знаю, что должно произойти, чтобы человек ушёл из команды, с которой у него такие отличные отношения. Ничего не указывает на то, что в команде падает дух, что ей не хватает средств или она больше не будет заводской. Льюис уйдёт оттуда лишь в том случае, если «Мерседес» перестанет быть «Мерседесом»", — приводит слова Баттона GPblog.

