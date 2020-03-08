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Уэббер: Хэмилтон — более совершенный пилот, чем Шумахер

Уэббер: Хэмилтон — более совершенный пилот, чем Шумахер
Авто / Формула-1 0

Экс-пилот Формулы-1 Марк Уэббер поделился мыслями о шестикратном чемпионе мира Льюисе Хэмилтоне. По словам австралийца, Льюис уже сейчас является более совершенным гонщиком, чем семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

«Нет никаких сомнений, что Хэмилтон уже сейчас один из величайших в истории. Думаю, он более совершенный пилот, чем Михаэль Шумахер.

Хэмилтон добился своих побед более чисто с технической точки зрения. Он бился с соперниками колесо в колесо и не применял грязных трюков когда дело доходило до контактов.

Льюис выглядит очень мотивированным и жаждущим побед — точно так, как и весь «Мерседес» под руководством Тото Вольфа. Это отличное сочетание», — приводит слова австралийца GPblog.

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