Судьбу Гран-при Австралии Формулы-1 должна решить встреча утром в пятницу

Решение, проводить ли Гран-при Австралии, будет принято ранним утром в пятницу, 13 марта, по австралийскому времени, сообщает RaceFans.

Во встрече примут участие не только боссы и участники Формулы-1, но и представители штата Виктория в лице его главы Дэниела Эндрюса и главы медицинского департамента Эндрю Уилсона.

Напомним, ранее в BBC со ссылкой на свои источники заявили, что этап в Австралии не состоится. 12 марта от участия в нём отказалась команда «Макларен». У её сотрудника был диагностирован коронавирус.

Кроме того, заражение коронавирусом подозревалось и у сотрудников «Хааса», но тесты дали отрицательный результат. Напомним, в Формуле-1 приняли решение перенести Гран-при Китая и провести без зрителей этап в Бахрейне.