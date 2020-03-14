Браун: мы можем провести 17–18 этапов в нынешнем сезоне Формулы-1

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о возможной перестройке календаря сезона-2020 Формулы-1 на фоне отмены и переноса этапов из-за коронавируса.
«За счёт паузы в августе у нас будет возможность переработать календарь и перенести некоторые гонки. Думаю, учитывая ситуацию, мы сможем неплохо переработать календарь на оставшуюся часть сезона. Он будет другим, но гонок будет достаточно. Пусть сезон и стартует позже, он не станет от этого менее интересным.
У меня оптимистичный настрой. Думаю, мы можем провести 17–18 этапов в этом сезоне. Мы сможем это сделать, но всё будет зависеть от того, когда начнётся сезон. Мы обсуждали возможность проведения строенных этапов при сокращении уик-эндов до двух дней. Это возможный вариант. Нам нужна гибкость команд», — приводит слова Росса Брауна Sky Sports.
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