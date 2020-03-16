«Макларен» рассказал о самочувствии сотрудника, который заразился коронавирусом

В «Макларене» сообщили, что член команды, в организме которого обнаружили коронавирусную инфекцию, «чувствует себя хорошо и выздоравливает». В заявлении команды также сказано, что у сотрудника больше нет симптомов заболевания.

Весь персонал «Макларен», который приехал на отменённый в итоге Гран-при Австралии, в качестве меры предосторожности не будет посещать базу команды. 14 работников, наиболее тесно общавшихся с сотрудником, который заразился коронавирусом, остались на карантине в Мельбурне. Гоночный директор команды Андреа Стелла решил остаться в Австралии, чтобы морально поддержать подопечных.

Напомним, в Формуле-1 из-за коронавируса отменили Гран-при Австралии, а также перенесли на неопределённую дату Гран-при Китая, Бахрейна и Вьетнама. В настоящий момент первым этапом сезона официально значится Гран-при Нидерландов, однако велика вероятность, что его, равно как этапы в Испании и Монако, также отменят. В этом случае сезон может начаться с Гран-при Азербайджана в июне.