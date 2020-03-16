Гонщики Мирового Супербайка похвастались девушками, с которыми проводят карантин. Фото

Итальянские мотогонщики Марко Меландри и Микель Фабрицио, известные по выступлениям в Мировом Супербайке, показали в «Инстаграме» фото подруг, с которыми они проводят карантин. Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия, в том числе авто- и мотогонки.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Меландри.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Фабрицио.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 63 заразившихся. В Италии — 21 157, из них погибло — 1441.
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