Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Гонщики Мирового Супербайка похвастались девушками, с которыми проводят карантин. Фото

Гонщики Мирового Супербайка похвастались девушками, с которыми проводят карантин. Фото
Авто / Мотогонки 0

Итальянские мотогонщики Марко Меландри и Микель Фабрицио, известные по выступлениям в Мировом Супербайке, показали в «Инстаграме» фото подруг, с которыми они проводят карантин. Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия, в том числе авто- и мотогонки.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Меландри.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Фабрицио.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 63 заразившихся. В Италии — 21 157, из них погибло — 1441.

Источник: Формула-1 объявит об отмене Гран-при Монако
Босс «Хааса» не исключил отмены сезона Формулы-1
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020