Кубица: «Альфа Ромео» будет сложно бороться с соперниками в 2020 году

Тест-пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица поделился мыслями о предстоящем сезоне-2020 Формулы-1.



«Думаю, конкуренция очень высока. Надеюсь, что я ошибаюсь, но некоторым командам удалось добиться большого прогресса и с ними будет сложно бороться. Я почувствовал прогресс в Барселоне, но я всё ещё являюсь поклонников другой эпохи в истории Формулы-1. Не знаю, почему.



Думаю, может случиться так, что в пятёрке лидеров машин „Мерседеса“ окажется больше, чем две.



Меня в последние два-три года считали лучшим гонщиком, а сейчас люди думают, что я на секунду медленнее остальных. Но это изменится, потому что на самом деле я не медленнее. Я не могу судить себя, но сейчас моя роль отличается от работы боевым пилотом. У нас разные статусы. Люди наняли меня, потому что полагаются на мой опыт при развитии этой команды», — приводит слова Кубицы Przeglad Sportowy.