Босс Формулы-1 обратился к болельщикам на фоне пандемии коронавируса

Генеральный директор Формулы-1 Чейз Кэри опубликовал открытое письмо, адресованное болельщикам.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в Ф-1 уже отменили Гран-при Австралии, а Гран-при Китая, Бахрейна и Вьетнама перенесли на неопределённую дату.
«Дорогие болельщики, хотелось бы поделиться мыслями о прошлой неделе на фоне пандемии коронавируса. Во-первых, наш приоритет — здоровье и безопасность болельщиков, команд, Ф-1 как организации и общества. Приносим извинения болельщикам, на которых повлияла отмена этапа в Австралии и переносы других этапов. Эти решения принимаются Ф-1, ФИА и местными промоутерами в быстро меняющихся обстоятельствах. Но мы уверены, что поступили правильно, приняв необходимые меры.
Мы понимаем, что все хотят знать, что будет с Формулой-1 в 2020-м. Сейчас мы не можем дать конкретный ответ, учитывая ситуацию. Однако у нас в планах начать сезон Ф-1 сразу, как только это можно будет сделать с точки зрения безопасности. Мы ежедневно общаемся с экспертами и официальными лицами, оценивая возможные действия в ближайшие месяцы», — цитирует Кэри официальный сайт Формулы-1.
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