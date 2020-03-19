Джонс: несправедливо обвинять Клэр во всех проблемах «Уильямса»

Чемпион Формулы-1 1980 года австралиец Алан Джонс считает, что Клэр Уильямс несправедливо обвиняют во всех проблемах команды «Уильямс».



«Некоторые не упускают возможности покритиковать Клэр Уильямс и обвинить её буквально во всех проблемах в команде, но это несправедливо. На самом деле она отлично справляется со своей ролью. Я уверен, что в конечном итоге у команды всё будет в полном порядке.



Да, видеть „Уильямс“ на дне турнирной таблицы довольно непривычно. Но эта команда не впервые оказывается позади. Потом она всегда возвращалась на лидирующие позиции. Надеюсь, так будет и в этот раз», — приводит слова Алана Джонса Nextgen-Auto.



В прошлом году «Уильямс» набрал всего одно очко за сезон.