Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Джонс: несправедливо обвинять Клэр во всех проблемах «Уильямса»

Джонс: несправедливо обвинять Клэр во всех проблемах «Уильямса»
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 1980 года австралиец Алан Джонс считает, что Клэр Уильямс несправедливо обвиняют во всех проблемах команды «Уильямс».

«Некоторые не упускают возможности покритиковать Клэр Уильямс и обвинить её буквально во всех проблемах в команде, но это несправедливо. На самом деле она отлично справляется со своей ролью. Я уверен, что в конечном итоге у команды всё будет в полном порядке.

Да, видеть „Уильямс“ на дне турнирной таблицы довольно непривычно. Но эта команда не впервые оказывается позади. Потом она всегда возвращалась на лидирующие позиции. Надеюсь, так будет и в этот раз», — приводит слова Алана Джонса Nextgen-Auto.

В прошлом году «Уильямс» набрал всего одно очко за сезон.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020