Джеймс Бонд, модели Victoria's Secret и лидеры «Барсы». Фото звёздных гостей «Ф-1»

Среди известных актёров, певцов, моделей, футболистов и спортсменов много тех, кто следит за перипетиями в «Формуле-1». Многие из них регулярно посещают «королевские автогонки». Мы собрали фотографии известных персон, едва ли связанных с миром гонок, которые посещали Гран-при в последние годы.
Пресс-служба «Формулы-1» объявила, что первый этап сезона-2020 — Гран-при Австралии — будет отменён. Причиной отмены послужила пандемия коронавируса, которая добралась до паддока «Формулы-1» — положительный тест на COVID-19 сдал один из сотрудников команды «Макларен». Команда в свою очередь приняла решение сняться с соревнований.
Был отложен на неопределённый срок этап «Формулы-1» в Китае. Под угрозой отмены гонки в Бахрейне и Вьетнаме.
Предлагаем вашему вниманию самые яркие фотографии знаменитостей на «Формуле 1».
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