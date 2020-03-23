Чжоу Гуаньюй выиграл виртуальный Гран-при Бахрейна, Шварцман сошёл

Пилот академии «Рено» Чжоу Гуаньюй одержал победу в виртуальном Гран-при Бахрейна, организованном Формулой-1 на фоне отмена этапа из-за коронавируса. Компанию на подиуме ему составили Стоффель Вандорн на «Мерседесе» и Филипп Энг на «Ред Булл».



Российский гонщик Роберт Шварцман, выступавший за «Феррари», на 12-м круге попал в аварию и сошёл с дистанции.



Забавный эпизод произошёл с Ландо Норрисом, финишировавшим пятым — Ландо не участвовал в гонке, поскольку его игра отключилась ещё на формировочном круге, а болидом управлял искусственный интеллект игры F1 2019.



Гонка длилась 14 кругов — по правилам дистанция виртуального гран-при была сокращена до 25 процентов.



Виртуальный Гран-при Бахрейна. Гонка.



1. Чжоу Гуаньюй («Рено»)

2. Стоффель Вандорн («Мерседес»)

3. Филипп Энг («Ред Булл»)

4. Джимми Бродбент («Рейсинг Пойнт»)

5. Ландо Норрис («Макларен»)

6. Николас Латифи («Уильямс»)

7. Лука Сальвадори («Альфа Таури»)

8. Пол «Redeye» Чалонер («Хаас»)

9. Дино Беганович («Феррари»)

10. Эстебан Гутьеррес («Мерседес»)

11. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт»)

12. Мэтт «Sadokist» Триветт («Альфа Таури»)

13. Джонни Херберт («Альфа Ромео»)

14. Николас Хэмилтон («Макларен»)

15. Ян Пультье («Рено»)

16. Сэр Кристофер Хой («Ред Булл»)

17. Лиам Пейн («Уильямс»)

18. Аамир «Cyanide» Такер («Альфа Ромео») — сход

19. Роберт Шварцман («Феррари») — сход

Энтони Дэвидсон («Хаас») — не стартовал.