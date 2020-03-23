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Вильнёв: некоторые гонки можно заменить, использовав «Маньи-Кур» или «Имолу»

Вильнёв: некоторые гонки можно заменить, использовав «Маньи-Кур» или «Имолу»
Авто / Формула-1 0

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв считает, что некоторые гонки в календаре чемпионата можно заменить на фоне отмены Гран-при из-за коронавируса.

«Гонщики будут тренироваться во время перерыва. Но если не выступать два месяца, а потом гоняться несколько недель подряд, то нагрузка может быть очень высокой. Отмена шести гонок из 22 — не столь большая проблема. Некоторые гонки можно заменить, использовав „Маньи-Кур“ или „Имолу“.

Но перерыв сильно ударит по небольшим командам с точки зрения финансов, например по „Уильямсу“. Отмена Монако? Иначе и быть не могло. Для подготовки трассы нужен месяц. В таких условиях не стоит тянуть, заставляя болельщиков бронировать номера в отелях, а потом всё отменять», — приводит слова Жака Вильнёва SoyMotor.

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