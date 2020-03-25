Бинотто прокомментировал использование командной тактики в «Феррари»

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подчеркнул, что «Скудерии» удалось укрепить доверие между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем. При этом специалист отметил, что командная тактика по-прежнему будет использоваться для завоевания Кубка Конструкторов.



«Интересы команды — наш главный приоритет, ключевым для нас является Кубок Конструкторов. Пилоты могут бороться между собой, но это не значит, что мы не станем применять командные приказы в интересах «Феррари».

Если у команды всё хорошо, гонщики получают от этого выгоду. Шарль и Себастьян умные парни, они лучше узнают друг друга, чем люди со стороны. Да, в прошлом сезоне случились неприятные инциденты не только в Бразилии, но и в России, когда мы пытались отдавать командные приказы. Эти ситуации дали нам возможность всё обсудить и лучше понять друг друга, выбрать дальнейший путь. Думаю, что мы укрепили доверие между нами как командой, между гонщиками», — приводит слова Бинотто Grandprix247.