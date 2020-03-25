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Даннер назвал пандемию коронавируса «исторической возможностью» для Формулы-1

Даннер назвал пандемию коронавируса «исторической возможностью» для Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик, а ныне немецкий телевизионный эксперт Кристиан Даннер прокомментировал информацию Auto Motor und Sport о том, что из-за мирового финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, команды Формулы-1 могут обязать сократить бюджеты с сезона-2021 до $ 175 млн.

«Это историческая возможность. Лучше всего установить бюджетный лимит в соответствии со старым планом Мосли», — приводит слова Даннера GrandPX.news.

Первоначально идея бывшего президента ФИА Макса Мосли заключалась в ограничении бюджетов команд суммой 40 млн евро.

На последней видеоконференции между главами команд, ФИА и руководителями Формулы-1 решено не только на сезон отложить переход на новый регламент, но и запретить работу в аэродинамической трубе с машинами 2022 года.

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