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AMuS: ограничение бюджетов в Формуле-1 может стать ещё более жёстким в 2021 году

AMuS: ограничение бюджетов в Формуле-1 может стать ещё более жёстким в 2021 году
Авто / Формула-1 0

Ограничение бюджетов на сезон-2021 может быть урезано ещё больше, сообщают немецкие СМИ. По текущей задумке, команды должны будут снизить свои расходы до $ 175 млн в 2021 году. Причиной этого может стать финансовый кризис на фоне пандемии коронавируса.

«Теперь большие команды должны отложить своё высокомерие, потому что они тоже находятся под давлением», — приводит слова неназванного представителя одной из небольших команд Auto Motor und Sport.

Ранее стало известно, что команды Формулы-1 согласились перенести на один год переход на новые правила.

Напомним, ранее стало известно, что сезон-2020 из-за коронавируса может быть не закончен в текущем году. В таком случае некоторые Гран-при придётся провести в 2021-м, причём на машинах, построенных по действующему регламенту.

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