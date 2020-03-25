Квят: держу себя в форме, но не собираюсь становиться Рокки Бальбоа
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о тренировках во время вынужденного перерыва в Формуле-1.
«Конечно, я держу себя в форме, но я не тренируюсь весь день. Я не собираюсь становиться Рокки Бальбоа. В то же время это является отличным отвлекающим фактором в текущей ситуации.
Мечты? Мне уже выпала честь оказаться на подиуме. Логично, что моей следующей целью будет победа в гонке. И, разумеется, каждый гонщик Формулы-1 мечтает о звании чемпиона мира.
Момент с подиумом в Хоккенхайме был прекрасным. Были моменты, когда я сомневался, что вернусь в Формулу-1. Для меня было триумфом вернуться в роли боевого пилота, так что подиум в Германии стал для меня настоящей победой», — приводит слова Квята Speedweek.
Квят показал тренировки на дому: бокс и гиря на шее
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