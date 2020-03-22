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Квят показал тренировки на дому: бокс и гиря на шее

Квят показал тренировки на дому: бокс и гиря на шее
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят опубликовал видеозапись с тренировок, которые он проводит на дому.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, старт сезона в Формуле-1 был отложен в минувшие выходные буквально за два часа до старта первой свободной практики Гран-при Австралии. Причиной послужила пандемия коронавируса. Позже стало известно об отмене этапов в Бахрейне и Вьетнаме. Ещё раньше была перенесена гонка в Китае. Вскоре Формула-1 объявила о переносе этапов в Нидерландах и Испании и отмене гонки в Монако.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом в мире заразилось более 300 тыс. человек. Число погибших уже превысило 11 тыс.

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