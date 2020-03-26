Сайнс — о возможном переходе в «Феррари»: я счастлив в «Макларене»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал слухи о своём возможном переходе в «Феррари», если «Скудерия» решит расстаться с Себастьяном Феттелем.



«На данный момент мне всё равно, станет ли возможный уход Феттеля катализатором на рынке пилотов. Как вы знаете, я счастлив в «Макларене», чувствую себя частью этого проекта в среднесрочной или долгосрочной перспективе.



Я не могу думать о чём-либо ещё, кроме того, что должен сделать шаг вперёд по сравнению с прошлым сезоном. Продолжать работать. А там посмотрим, что будет в конце года», – приводит слова Сайнса GPToday.



Ранее предположение, что Карлос может оказаться в «Феррари», сделал бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл.

Брандл считает, что Сайнс может перейти в «Феррари»