Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Брандл считает, что Сайнс может перейти в «Феррари»

Брандл считает, что Сайнс может перейти в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл считает, что по истечении контракта Себастьяна Феттеля с «Феррари» итальянская команда может попробовать заменить немца гонщиком «Макларена» Карлосом Сайнсом.

«С учётом завершения контракта Феттеля, мы действительно можем говорить, что „Феррари“ попробует получить Карлоса Сайнса. У него есть победный менталитет отца.

Конечно, на место в «Феррари» может претендовать и Даниэль Риккардо, но Сайнс во время выступлений в «Торо Россо» был очень близок по скорости с Максом Ферстаппеном. Со временем их противостояние перешло в плоскость политики. Как бы то ни было, Карлос очень хорошо сражался с Максом", — приводит слова Брандла Grandprix247.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020