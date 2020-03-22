Брандл считает, что Сайнс может перейти в «Феррари»
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл считает, что по истечении контракта Себастьяна Феттеля с «Феррари» итальянская команда может попробовать заменить немца гонщиком «Макларена» Карлосом Сайнсом.
«С учётом завершения контракта Феттеля, мы действительно можем говорить, что „Феррари“ попробует получить Карлоса Сайнса. У него есть победный менталитет отца.
Конечно, на место в «Феррари» может претендовать и Даниэль Риккардо, но Сайнс во время выступлений в «Торо Россо» был очень близок по скорости с Максом Ферстаппеном. Со временем их противостояние перешло в плоскость политики. Как бы то ни было, Карлос очень хорошо сражался с Максом", — приводит слова Брандла Grandprix247.
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