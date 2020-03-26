Грожан: об отмене Гран-при Австралии узнал в три часа ночи, мне написал Феттель

Организаторы Гран-при Австралии до последнего откладывали решение об отмене этапа из-за угрозы распространения коронавируса. Пилот «Хааса» Ромен Грожан рассказал, что узнал о нём не от официальных лиц или своей команды, а от гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля.
«Слухи об отмене начали ходить с вечера четверга. Я не мог уснуть, и в три часа ночи мы переписывались с Себастьяном в WhatsApp. Я спросил его: «Ты где, почему не спишь?» А он такой: «Я еду в аэропорт, гонку отменили, ничего не будет». Я сказал, что ничего не слышал от официальных лиц, поэтому пока побуду в Австралии. Он ответил: «Моя команда сказала мне, что я свободен, поэтому я улетаю». Так что примерно в три-четыре часа ночи по времени Мельбурна я уже знал, что дела плохи.
Сейчас нам всем нужно набраться терпения и ждать, как будет развиваться ситуация. Думаю, общая картина в мире важнее, чем гонки, хотя в это время года очень непривычно находиться дома», — приводит слова Грожана RaceFans.
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