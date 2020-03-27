Джовинацци объяснил, почему в Формуле-1 так мало итальянцев

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци объяснил, почему в нынешней Формуле-1 выступает так мало итальянских гонщиков. Антонио стал первым с 2011 года итальянцем в Ф-1, когда серию покинули Витантонио Льюцци и Ярно Трулли.

«В автоспорте очень важна основа, основа начинается с денег. Нужно иметь много денег, чтобы забраться в этом спорте как можно дальше. К примеру, мне понадобилось много денег, чтобы попасть в Формулу-1. Как бы то ни было, не каждый может найти средства. Тем более что выступления получаются дорогостоящими с самых ранних лет.

Мы должны надеяться на несколько академий больших команд, в которые входят и итальянцы. Надеюсь, они найдут способ попасть в Формулу-1 через эти академии", — приводит слова Джовинацци Planet F1.