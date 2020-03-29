Де ла Роса: Райкконен не умеет приспосабливаться к болиду

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса поделился мнением о Кими Райкконене.
«Кими очень быстр, он чемпион мира. Но ему нужны определённые болиды под стиль пилотажа, у которых слабая передняя часть, иначе он не приспособится. В этом его отличие от Хэмилтона и Алонсо. Дайте Фернандо любой болид, и он покажет скорость. Эти пилоты умеют адаптироваться.
Кими же не умеет приспосабливаться. В 2005 и 2006 годах в „Макларене“ мы работали с „Мишленом“, который требовал чёткого поведения передней части болида. У меня и Монтойи возникали проблемы, а Кими был очень быстр. В подходящих условиях Кими столь же силён, как и Алонсо с Хэмилтоном, но они выше, потому что не в каждой гонке в сезоне машина ведёт себя одинаково и так, как это нужно Кими», — приводит слова де ла Росы Iltalehti.
- 29 марта 2020
-
18:49
-
17:59
-
16:58
-
15:50
-
14:48
-
13:35
-
11:59
-
10:59
-
09:59
-
01:02
- 28 марта 2020
-
23:47
-
23:29
-
21:57
-
20:38
-
19:43
-
18:30
-
17:58
-
16:52
-
15:51
-
14:50
-
13:12
-
11:43
-
10:31
-
09:09
-
00:50
- 27 марта 2020
-
23:52
-
22:54
-
21:38
-
20:58
-
19:42
-
19:23
-
18:12
-
16:24
-
15:53
-
14:30