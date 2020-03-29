Де ла Роса: Райкконен не умеет приспосабливаться к болиду

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса поделился мнением о Кими Райкконене.



«Кими очень быстр, он чемпион мира. Но ему нужны определённые болиды под стиль пилотажа, у которых слабая передняя часть, иначе он не приспособится. В этом его отличие от Хэмилтона и Алонсо. Дайте Фернандо любой болид, и он покажет скорость. Эти пилоты умеют адаптироваться.



Кими же не умеет приспосабливаться. В 2005 и 2006 годах в „Макларене“ мы работали с „Мишленом“, который требовал чёткого поведения передней части болида. У меня и Монтойи возникали проблемы, а Кими был очень быстр. В подходящих условиях Кими столь же силён, как и Алонсо с Хэмилтоном, но они выше, потому что не в каждой гонке в сезоне машина ведёт себя одинаково и так, как это нужно Кими», — приводит слова де ла Росы Iltalehti.