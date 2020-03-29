Тест-пилот «Уильямса» сыграл на пианино музыкальную тему Ф-1

Израильский тест-пилот «Уильямса» Рой Ниссани сыграл на пианино музыкальную тему Формулы-1.

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Планировалось, что в сезоне-2020 Ниссани трижды сядет за руль машины «Уильямса» в ходе первых тренировок в рамках гоночного уик-энда Гран-при, а также отработает один день на тестах новичков. Кроме того, Ниссани должен был провести полный сезон в Формуле-2.



Ранее заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс дала понять, что не исключён вариант, при котором израильский гонщик Рой Ниссани станет призовым пилотом команды в сезоне-2021.

Напомним, сезоны Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 были отложены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.