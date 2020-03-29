Тест-пилот «Уильямса» сыграл на пианино музыкальную тему Ф-1
Израильский тест-пилот «Уильямса» Рой Ниссани сыграл на пианино музыкальную тему Формулы-1.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на «Чемпионате».
Планировалось, что в сезоне-2020 Ниссани трижды сядет за руль машины «Уильямса» в ходе первых тренировок в рамках гоночного уик-энда Гран-при, а также отработает один день на тестах новичков. Кроме того, Ниссани должен был провести полный сезон в Формуле-2.
Ранее заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс дала понять, что не исключён вариант, при котором израильский гонщик Рой Ниссани станет призовым пилотом команды в сезоне-2021.
Напомним, сезоны Формулы-1, Формулы-2 и Формулы-3 были отложены на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
Читайте также
- 29 марта 2020
-
20:48
-
19:50
-
18:49
-
17:59
-
16:58
-
15:50
-
14:48
-
13:35
-
11:59
-
10:59
-
09:59
-
01:02
- 28 марта 2020
-
23:47
-
23:29
-
21:57
-
20:38
-
19:43
-
18:30
-
17:58
-
16:52
-
15:51
-
14:50
-
13:12
-
11:43
-
10:31
-
09:09
-
00:50
- 27 марта 2020
-
23:52
-
22:54
-
21:38
-
20:58
-
19:42
-
19:23
-
18:12
-
16:24
Партнерский контент