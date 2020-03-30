Бриаторе: Макс Ферстаппен – гладиатор, лучше бы за «Бенеттон» ездил он, а не Йос

Бывший руководитель команд «Бенеттон» и «Рено» Флавио Бриаторе высоко оценил талант пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Он назвал гонщика гладиатором и отметил, что будь у него такая возможность, то непременно позвал бы его в своё время в «Бенеттон».
«Если говорить о молодых талантах, то Леклер, пока не так узнаваем и не достиг звёздного статуса. Макс Ферстаппен, на мой взгляд, является более выдающимся гонщиком. Он фантастически проводит обгоны, агрессивно действует на старте. Макс — настоящий гладиатор.
Нет никаких сомнений в том, что Макс гораздо лучше своего отца. Фамилия одинаковая, но они абсолютно разные пилоты. Я как-то даже сказал Йосу: «Боже, лучше бы за «Бенеттон» ездил твой сын, а не ты». Думаю, он по достоинству оценил мою шутку», – сказал Бриаторе в подкасте Beyond the Grid.
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