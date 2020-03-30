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Команды Формулы-1 не хотят подписывать новый Договор согласия до стабилизации ситуации

Команды Формулы-1 не хотят подписывать новый Договор согласия до стабилизации ситуации
Авто / Формула-1 0

Команды Формулы-1 не планируют подписывать новый договор согласия в связи с тяжёлой ситуацией из-за пандемии коронавируса. Напомним, ранее были отменены гонки в Австралии и Монако и перенесены этапы в Бахрейне, Китае, Вьетнаме, Испании и Нидерландах.

«Перед тем как кто-то согласится участвовать в чемпионате на протяжении ближайших пяти лет, все хотели бы понимать, переживём ли мы этот кризис. В настоящий момент есть более важные проблемы», — цитирует неназванного представителя команды Формулы-1 Auto Motor und Sport.

Сообщается, что руководство Формулы-1 может рассмотреть возможность продления действующего договора согласия на один год.

Напомним, вступление в силу нового технического регламента было отложено с 2021 на 2022 год. Ограничение бюджетов до $ 175 млн вступит в силу в 2021 году, однако ФИА и Liberty Media рассматривают вариант с сокращением бюджетов до $ 100 млн.

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