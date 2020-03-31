Хорнер — об идее Марко заразить пилотов коронавирусом: это не было серьёзным предложением

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мыслями о недавнем резонансном высказывании руководителя молодёжной программы австрийского коллектива Хельмута Марко, который рассказал об идее заразить всех своих пилотов коронавирусом. По замыслу Марко, это могло бы их уберечь от дальнейших проблем с опасным заболеванием.

«Как указал Хельмут, эта идея не получила поддержки в «Ред Булл». Обо всём этом говорилось, когда опасность ситуации не была понятна до конца. То, что мы начали работу над производством систем искусственной вентиляции лёгких, говорит о том, как мы на самом деле относимся к этой проблеме.

Комментарий Марко был сделан до всего этого. Это никогда не обсуждалось и не было серьёзным предложением», — приводит слова функционера BBC.