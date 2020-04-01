Экклстоун считает, что «Мерседесу» стоит уйти из Формулы-1 после сезона-2020
Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что «Мерседесу» стоит продать команду после сезона-2020.
«Я виделся с Олой Каллениусом, ещё когда он возглавлял моторное отделение в Бриксворте. Он разбирается в этой теме. Но у него сейчас много других проблем помимо проекта в Формуле-1. Будь я на его месте, я бы продал команду после сезона-2020. Что „Мерседесу“ осталось доказывать после шести титулов подряд?
Как я знаю, Тото Вольф думает об уходе в „Астон Мартин“ под крыло к Лоуренсу Строллу. Тото — один из тех принцев, что думают о себе, а не о стране, не о сотрудниках. Да, он добился успеха, но что бы у него получилось без гибридных двигателей?» — приводит слова Берни Экклстоуна F1-Insider.
Читайте также
- 1 апреля 2020
-
17:40
-
16:36
-
15:24
-
14:52
-
13:35
-
13:12
-
12:23
-
10:36
-
10:23
-
00:54
-
00:48
- 31 марта 2020
-
23:19
-
21:59
-
20:59
-
19:59
-
18:37
-
18:09
-
16:09
-
15:42
-
15:27
-
14:33
-
13:57
-
12:58
-
11:45
-
10:31
-
10:18
-
09:38
-
00:53
- 30 марта 2020
-
23:58
-
23:30
-
21:36
-
19:38
-
18:45
-
17:35
-
16:45
Партнерский контент