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Экклстоун считает, что «Мерседесу» стоит уйти из Формулы-1 после сезона-2020

Экклстоун считает, что «Мерседесу» стоит уйти из Формулы-1 после сезона-2020
Авто / Формула-1 0

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что «Мерседесу» стоит продать команду после сезона-2020.

«Я виделся с Олой Каллениусом, ещё когда он возглавлял моторное отделение в Бриксворте. Он разбирается в этой теме. Но у него сейчас много других проблем помимо проекта в Формуле-1. Будь я на его месте, я бы продал команду после сезона-2020. Что „Мерседесу“ осталось доказывать после шести титулов подряд?

Как я знаю, Тото Вольф думает об уходе в „Астон Мартин“ под крыло к Лоуренсу Строллу. Тото — один из тех принцев, что думают о себе, а не о стране, не о сотрудниках. Да, он добился успеха, но что бы у него получилось без гибридных двигателей?» — приводит слова Берни Экклстоуна F1-Insider.

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