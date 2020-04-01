Экклстоун: в Формуле-1 не работает демократия

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун в очередной раз заявил, что демократия в Формуле-1 неприемлема.



«Меня достаточно часто критикуют за то, что я положительно отзываюсь о диктатурах. Но это либо недопонимание, либо люди слишком буквально воспринимают мой британский юмор. Я не считаю, что нужно отменить демократию. Но я верю в то, что есть люди, способные принимать важные решения самостоятельно. Во время того кризиса, что есть сейчас, это очевидно.



В Формуле-1 никогда не работала демократия. Я ощущал себя императором, которому постоянно приходится общаться с принцами, которые думают не о стране, а о своей выгоде. Приходилось держать их в тонусе», — приводит слова Берни Экклстоуна F1-Insider.