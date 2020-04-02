Феттель: деньги не будут ключевым фактором в случае нового контракта с «Феррари»

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель в интервью Autosport, заявил, что «деньги не будут ключевым фактором» для принятия решения о новом контракте с «Феррари».



«Всё зависит от того, что важно для вас, что движет вами. Если деньги ваш мотиватор, то они могут сделать вас очень успешным. Есть много спортсменов, бизнесменов, которые стремятся к ним. Думаю, что на самом деле вопрос заключается в людском чувстве меры. Это справедливо не только для Формулы-1. Мы тоже ставим свою жизнь, в известном смысле, на карту, так что некоторая признательность за это необходима. Карьера гонщиков короче, чем у множества других людей. Но что действительно важно в ней – это внутреннее счастье. В этом ключ.



Формулу-1 не зря называют цирком. В какой-то мере даже порочным цирком. Потому что в Ф-1 крутятся огромные деньги, а деньги часто портят людей. И в целом это правда. Но, как я уже сказал, важно то, умеешь ли ты остановиться, есть ли у тебя чувство меры», — рассказал Феттель.



Ранее появилась информация, что руководство «Феррари» готово предложить Феттелю новый контракт, но при этом рассматривает вариант с однолетним соглашением и сокращением зарплаты.

Баттон считает, что Феттелю не следует уходить из «Феррари»