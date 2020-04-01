Баттон считает, что Феттелю не следует уходить из «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон выразил мнение, что Себастьяну Феттелю не стоит покидать «Феррари» По его словам, соперничество с Шарлем Леклером в «Скудерии» способно сделать сильнее немецкого пилота, в то время как уход ничего не даст ему в плане развития.
«На самом деле, это очень тяжело — справиться с таким конкурентоспособным товарищем по команде, как Леклер. Но это сделает Феттеля лучшим гонщиком в будущем. Полагаю, в 2019 году Себастьян допустил несколько глупых ошибок. Уверен, он бы и сам назвал их именно глупыми. С другой стороны, анализ ситуации уже позволил ему стать лучше.
В «Феррари» у Феттеля есть противник, которого действительно хочется опередить. Который подталкивает его. Поэтому, я думаю, Себастьян вернётся сильнее, чем был прежде. У него огромный талант. Мы увидим это, как только возобновятся гонки», — приводит слова Баттона Daily Express.
- 1 апреля 2020
-
10:36
-
10:23
-
00:54
-
00:48
- 31 марта 2020
-
23:19
-
21:59
-
20:59
-
19:59
-
18:37
-
18:09
-
16:09
-
15:42
-
15:27
-
14:33
-
13:57
-
12:58
-
11:45
-
10:31
-
10:18
-
09:38
-
00:53
- 30 марта 2020
-
23:58
-
23:30
-
21:36
-
19:38
-
18:45
-
17:35
-
16:45
-
15:35
-
14:56
-
13:39
-
11:52
-
10:49
-
10:17
-
09:56