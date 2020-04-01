Баттон считает, что Феттелю не следует уходить из «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон выразил мнение, что Себастьяну Феттелю не стоит покидать «Феррари» По его словам, соперничество с Шарлем Леклером в «Скудерии» способно сделать сильнее немецкого пилота, в то время как уход ничего не даст ему в плане развития.



«На самом деле, это очень тяжело — справиться с таким конкурентоспособным товарищем по команде, как Леклер. Но это сделает Феттеля лучшим гонщиком в будущем. Полагаю, в 2019 году Себастьян допустил несколько глупых ошибок. Уверен, он бы и сам назвал их именно глупыми. С другой стороны, анализ ситуации уже позволил ему стать лучше.



В «Феррари» у Феттеля есть противник, которого действительно хочется опередить. Который подталкивает его. Поэтому, я думаю, Себастьян вернётся сильнее, чем был прежде. У него огромный талант. Мы увидим это, как только возобновятся гонки», — приводит слова Баттона Daily Express.